"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في

"مع محمد هاني".. لقطة مثيرة للجدل من مدرب منتخب السنغال في الشوط الأول

نشرت يارا حسام ابنه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للمنتخب المصري.

ابنة حسام حسن تدعم منتخب مصر في مواجهة السنغال

وظهرت يارا عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" بدعم والدها ومنتخب مصر بنشر صورة للمنتخب لدعم المنتخب في مباراة مصر والسنغال.

ويلاقي منتخب مصر نظيره السنغال الآن ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر من سيفوز في مباراة منتخب مصر والسنغال، سوف يواجه الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية.