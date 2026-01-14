مباريات الأمس
ابنة حسام حسن تدعم منتخب مصر في مواجهة السنغال

كتب : مصراوي

07:32 م 14/01/2026
نشرت يارا حسام ابنه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للمنتخب المصري.

ابنة حسام حسن تدعم منتخب مصر في مواجهة السنغال

وظهرت يارا عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" بدعم والدها ومنتخب مصر بنشر صورة للمنتخب لدعم المنتخب في مباراة مصر والسنغال.

ويلاقي منتخب مصر نظيره السنغال الآن ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر من سيفوز في مباراة منتخب مصر والسنغال، سوف يواجه الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ابنة حسام حسن صور ابنة حسام حسن منتخب مصر ضد السنغال مباراة منتخب مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

