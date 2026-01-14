تزينت مدرجات ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية، بالقميص الأحمر من جانب كل عشاق المنتخب الوطني، الذين حرصوا على التواجد في المدرجات لدعم الفراعنة، في مباراة نصف النهائي أمام السنغال.

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره منتخب السنغال، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وظهرت الأعلام المصرية في مدرجات ملعب ابن بطوطة، بجانب ظهور الزي الفرعوني في المدرجات للتعبير عن الهوية المصرية العريقة.

كما خطف أحد جماهير المنتخب الوطني الأنظار بشكل كبير، بعدما رفع لافتة تحمل اسم مصر وفلسطين، في إشارة إلى أمنيته بمشاهدة مصر والسنغال في نهائي البطولة.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة، عقب الفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

