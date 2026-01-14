مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"زي فرعوني".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر والسنغال

كتب - يوسف محمد:

07:13 م 14/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جماهير منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير منتخب مصر (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تزينت مدرجات ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية، بالقميص الأحمر من جانب كل عشاق المنتخب الوطني، الذين حرصوا على التواجد في المدرجات لدعم الفراعنة، في مباراة نصف النهائي أمام السنغال.

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره منتخب السنغال، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وظهرت الأعلام المصرية في مدرجات ملعب ابن بطوطة، بجانب ظهور الزي الفرعوني في المدرجات للتعبير عن الهوية المصرية العريقة.

كما خطف أحد جماهير المنتخب الوطني الأنظار بشكل كبير، بعدما رفع لافتة تحمل اسم مصر وفلسطين، في إشارة إلى أمنيته بمشاهدة مصر والسنغال في نهائي البطولة.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة، عقب الفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

أقرأ أيضًا:

ماذا يحدث في ملعب ابن بطوطة بمباراة مصر والسنغال؟

حسام حسن يتحدث عن مواجهة منتخب مصر أمام السنغال في أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والمغرب مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
شئون عربية و دولية

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور