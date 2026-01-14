إعلان

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر

كتب : محمود الطوخي

07:20 م 14/01/2026

قالت صحيفة "رويترز" الأربعاء، إن بريطانيا بدأت في سحب بعض قواتها من إحدى القواعد الجوية في قطر؛ تحسبا لضربات أمريكية محتملة على إيران.

وأشارت رويترز، إلى أن وزارة الدفاع البريطانية لم تعلق على الأمر.

وفي وقت سابق من اليوم، سحبت الولايات المتحدة بعض أفرادها العسكريين من قاعدة "العديد" القطرية، ومن عدة قواعد في الخليج تحسبا لهجمات محتملة في إيران.

وأكدت الحكومة القطرية أن العملية تأتي "استجابة للتوترات الإقليمية الراهنة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، أن البحرية الأمريكية عززت تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بدخول حاملة الطائرات "روزفلت" وثلاث مدمرات مزودة بالصواريخ إلى البحر الأحمر في الأيام الأخيرة.

إلى جانب ذلك، أشارت إلى وجود غواصة واحدة على الأقل في المنطقة، في إطار التجهيزات لهجوم أمريكي محتمل على إيران وصفه مسؤولون بأنه بات "وشيكا خلال أيام".

وأكد مسؤولون عسكريون، اليوم الأربعاء، وصول هذه القطع البحرية لتعويض محدودية الخيارات الناجمة عن نقل حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى الكاريبي الخريف الماضي.

وقدم البنتاجون للرئيس دونالد ترامب خيارات واسعة للضربة، تشمل البرنامج النووي ومواقع الصواريخ الباليستية، غير أن المسؤولين رجحوا أن تكون الخيارات "الأكثر احتمالية" هي الهجمات الإلكترونية أو استهداف جهاز الأمن الداخلي الذي يقمع المتظاهرين.

وتخشى واشنطن من رد إيراني عنيف يطال القاعدة التي تضم 10 آلاف جندي ومقر القيادة المركزية، كما حدث في يونيو الماضي حين ردت طهران على قصف منشآتها النووية بإطلاق صواريخ على "العديد"، التي تعد مركزا محصنا للعمليات الجوية الأمريكية منذ هجمات 11 سبتمبر.

وكان ترامب قد مهد لهذا التصعيد بمنشور أمس الثلاثاء، وعد فيه المتظاهرين الإيرانيين بأن "المساعدة في طريقها".

