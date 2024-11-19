سيارة كل دقيقتين.. كيف تتغير صناعة السيارات في مصر حال تفعيل الاتفاقات الجديدة؟

تقرير - محمود أمين:

شهدت صناعة السيارات في مصر طفرة ملحوظة في السنوات الأخيرة، بفضل الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تزايدت في هذا القطاع الاستراتيجي.

وتسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، في ظل الأرقام المستهدفة للإنتاج والتوسع في المصانع الكبرى.

في التقرير التالي نستعرض أعداد السيارات التي يمكن أن تنتج في مصر، حال تشغيل المصانع الحالية بكامل طاقتها، وانضمام خطوط الإنتاج التي يتوقع أن تنضم إلى قطاع الـCKD بحلول السنوات القليلة القادمة.

أبرز الشركات المستثمرة في صناعة السيارات بمصر

نيسان

تقوم شركة نيسان بتصنيع سياراتها في مصنعها بمدينة 6 أكتوبر. وتبلغ طاقة المصنع الإنتاجية حوالي 35 ألف سيارة سنويًا.

جنرال موتورز

تعتبر GM من الشركات الكبرى في صناعة السيارات بمصر عبر مصنعها في 6 أكتوبر، حيث يبلغ طاقتها 50 ألف سيارة سنويًا.

جي بي أوتو

تعتبر جي بي أوتو من الشركات الكبرى التي تجمع وتوزع السيارات في مصر. تشمل سياراتها شيري الصينية وهيونداي الكورية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لسيارات شيري في مصر 20 ألف سيارة سنويًا، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع سيارات هيونداي بمدينة 6 أكتوبر بحوالي 40,000 سيارة سنويًا.

شركة ناتكو

أعلنت شركة ناتكو عن تصنيع سيارات إكسيد الصينية مع استثمارات كبيرة في مصر، حيث من المتوقع أن يبدأ إنتاج سياراتها في 2024، بإنتاج مبدئي 3 آلاف سيارة.

مصنع إجا مرسيدس

يعد مصنع أجا في مدينة 6 أكتوبر من أهم مصانع السيارات في مصر، حيث يُنتج سيارات مرسيدس بنز.

تُقدر الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذا المصنع بحوالي 10,000 سيارة سنويًا، ويشمل طرازات متنوعة من مرسيدس .

مصنع BMW

مصنع BMW في مدينة 6 أكتوبر من المصانع الرائدة التي تقوم بتجميع وتصنيع سيارات بي إم دبليو في مصر.

تُقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بنحو 6,000 سيارة سنويًا.

عز العرب السويدي

تقوم عز العرب السويدي بالتعاون مع شركة بروتون الماليزية بتصنيع سياراتها في مصر عبر مصنعها في مدينة 6 أكتوبر، حيث يتم إنتاج حوالي 5.000 آلاف سيارة سنويًا، مع خطط للتوسع مستقبلاً على أن يصل لـ 80.000 ألف سيارة سنويًا.

الشركات التي أعلنت عن ضخ استثمارات جديدة في مصر

جيلي

أعلنت أوتو موبيلتي وكلاء جيلي الصينية عن بدء إنتاج سياراتها في مصر في مصنعها الجديد بمدينة 6 أكتوبر، حيث تُقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع في مرحلته الأولى بحوالي 10,000 سيارة سنويًا.

المنصور MG

المنصور للسيارات وكلاء علامة إم جي في مصر تخطط لتصنيع سيارات العلامة محلياً بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 12,000 سيارة.

ستروين

أعلنت ستنلانتس عن استثمار جديد في مصر عبر مصنع الهيئة العربية للتصنيع، حيث سيبدأ الإنتاج بطاقة تصل إلى 27,000 سيارة سنويًا.

شركة فورد

أعلنت فورد في 2023 عن خطة للاستثمار في مصر من خلال إقامة مصنع لإنتاج سيارات الركاب والشاحنات، ومن المتوقع أن يكون لها طاقة إنتاجية تقدر بـ 20,000 سيارة سنويًا.

فولكس فاجن

أعلنت فولكس فاجن في 2023 عن عزمها على ضخ استثمارات لتوسيع إنتاجها في مصر، مع توقعات بأن يتجاوز إنتاجها السنوي الـ 15,000 سيارة

التوقعات المستقبلية

بحلول عام 2025، من المتوقع أن يشهد قطاع صناعة السيارات في مصر نموًا كبيرًا مع تنفيذ خطط التوسع وزيادة الاستثمارات.

وفق حسابات مصراوي، يقدر إجمالي الإنتاج السنوي للسيارات في مصر بحلول عام 2025 بحوالي 300.000 سيارة، مدفوعًا بالاستثمارات الكبيرة من الشركات الأجنبية والمحلية.

عدد السيارات المتوقع إنتاجها في الدقيقة

إذا تم تنفيذ كافة الاتفاقيات الاستثمارية المعلنة بنجاح، مع تحقيق إنتاج سنوي قدره 300.000 سيارة تقريباً، يمكننا حساب عدد السيارات التي سيتم إنتاجها في الدقيقة كما يلي:

300,000 سيارة ÷ 365 يومًا = 821 سيارة يوميًا

821 سيارة ÷ 24 ساعة = 34 سيارة في الساعة

34 سيارة ÷ 60 دقيقة = 0.56 سيارة في الدقيقة أي تصنيع نحو سيارة كل دقيقتين

بذلك، إذا تحقق هذا المستوى من الإنتاج، سيكون معدل إنتاج السيارات في مصر حوالي 0.57 سيارة تقريبًا كل دقيقة.

تأخر صناعة السيارات في مصر

جدير بالذكر كانت الحكومة المصرية تسعى إلى إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2022، على أن يتم تصدير 100 ألف منها إلى الخارج. إلا أن توقف العمل على تطبيق استراتيجية صناعة السيارات لأعوام، وتأثيرات جائحة كورونا في عام 2020، حالا دون الوصول إلى الأرقام المستهدفة.

كانت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات OICA أصدرت تقريرًا عن حجم تصنيع السيارات في مصر والذي صدر عام 2018 -وهو آخر حضور مسجل لمصر بتقارير المنظمة-، حيث سجلت تصنيع 71 ألف و 600 سيارة، منها 19 ألف و 500 سيارة ركوب، 50 ألف و 700 سيارة تجارية وشاحنات ومركبات سياحية .

خطط صناعة السيارات الطموحة في مصر

وضعت الحكومة خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر لقطاع السيارات من خلال البرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، إلا أن ثمرة إنتاج هذا البرنامج لم تخرج للنور بعد