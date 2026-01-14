حسام حسن يتحدث عن مواجهة منتخب مصر أمام السنغال في أمم أفريقيا

تعليق كوميدي من زوجة النني الثانية على مبارتي منتخب مصر والمغرب

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن مباراة المنتخب الوطني المرتقبة أمام السنغال بعد قليل، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، على ملعب "ابن بطوطة".

وقال حسن في تصريحات صحفية قبل بداية المباراة: "نجحنا في الوصول إلى هذا الدور من البطولة، سعيد بما قدمه اللاعبين حتى الآن، لكن هذا الطبيعي بالنسبة للمنتخب الوطني".

وأضاف: "أخبرت اللاعبين أن هذا الطبيعي للمنتخب الوطني، خاصة وأن المنتخب الوطني هو الأكثر تتويجا بالبطولة وشرف لأي لاعب ارتداء قميص المنتخب".

وتابع: "لا نخشى مواجهة أي منتخبفي البطولة، ولكننا نحترم الخصم وكل المنافسين ونركز على أنفسنا بشكل كبير لتحقيق اللقب".

واختتم حسن تصريحاته: "هدفنا هو إسعاد 120 مليون مصري، يساندونا منذ بداية البطولة ويمنحون اللاعبين الثقة".

