وزير السياحة: نسعى لتطوير الوحدات الحسابية ولوائح الوزارة

كتب- محمد لطفي:

07:22 م 14/01/2026
    عيد الأثريين المصريين (2)

انطلقت منذ قليل، الاحتفالية السنوية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الأثريين المصريين، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وغيرهما من قيادات الوزارة.

ومن جانبه قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن الفترة المقبلة ستشهد وجود ترابط بين العاملين بالآثار والأساتذة الأكاديميين الذين قاموا بالتدريس لهم في الجامعة، مؤكدا أن هناك عددا من الأنشطة المشتركة.

ولفت فتحي إلى ضرورة تنمية مهارات العاملين بالوزارة، مثل تعلم لغات جديدة وتطوير المهارات الإدارية.

وأضاف فتحي: نسعى الآن إلى تطوير الوحدات الحسابية وكذلك ما يتعلق بلوائح السياحة والآثار، وغيرها مشددا على أنها ستنتهي في القريب.

وأكد أن الهيكل الإداري للمتحف المصري الكبير، انتهى بسرعة نظرا لعدم وجود "شخبطة" في الماضي، مؤكدا أنه سيأخذ على عاتقه إقرار رواتب تتناسب مع الجهود المبذولة.

واستعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد، أهم الإنجازات والأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي وأهمها الاكتشافات الأثرية المتتالية وكذلك الإقبال الكبير على المعارض الأثرية الخارجية.

وقال خالد: تم إقرار ترقية أكثر من 5000 موظف بالمجلس وكذلك إقرار العلاوة التشجيعية والحافز، وغيرها من المميزات المالية للعاملين.

ووجه خالد الشكر إلى رئيس دار الأوبرا لإنجاح هذه الاحتفالية، مطالبا العاملين بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق مزيد من النجاح والازدهار.

ويمثل عيد الأثريين مناسبة لتسليط الضوء على الجهود اليومية التي يبذلها الأثريون والمرممون في مواقع الحفائر والمتاحف والمناطق الأثرية، حيث لا يقتصر دورهم على الاكتشاف والتنقيب فحسب، بل يمتد إلى التوثيق العلمي، والدراسة، والترميم، والحفاظ على المواقع الأثرية من مخاطر الزمن والتعديات.

ويعود تاريخ الاحتفال بعيد الآثاريين، إلى اليوم الذى تم فيه تعيين أول مصرى رئيسًا لمصلحة الآثار بعد أن كانت حكرًا على الأجانب فقط، ليكون للمصرى الريادة في الآثار.

وزارة السياحة والآثار دار الأوبرا المصرية عيد الأثريين المصريين

