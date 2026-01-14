سيارات فورثينج تصل مصر خلال ساعات.. تفاصيل

تستعد مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج بالسوق المصري، لتدشين العلامة رسميًا خلال الساعات القادمة بالسوق المحلي بأحد أكبر الفنادق بالقاهرة.

وتضم علامة فورثينج الصينية تشكيلة كبيرة من الطرازات بفئة السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

فيما أعلن الوكيل المحلي للعلامة، أنه سيتم الكشف خلال حفل الإطلاق الرسمي للعلامة عن السيارة فورثينج T5 EVO المجمعة محليًا لأول مرة بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي قائمة بسيارات فورثينج المتوقع انطلاقها بمصر:

فورثينج T5 EVO

تعتمد فورثينج T5 Evo على محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر تربو، مع ناقل حركة أتوماتيك 7 سرعات بقوة 194 حصان وعزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية، وتستهلك 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر من الوقود .

يبلغ طول فورثينج T5 EVO نحو 4565 مم، وعرضها 1860 مم، وارتفاعها 1690 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2715 مم.

فورثينج V9

تعتمد فورثينج V9 على نظام دفع يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تربو، بقوة إجمالية 310 حصان، وعزم الدوران الإجمالي 540 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

تأتي السيارة فورثينج V9 بأبعاد 5230 مم للطول، 1920 مم للعرض، 1820 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات 3018 مم، وسعة تخزين تتراوح بين 593 و2792 لترًا.

فورثينج S7

تعتمد النسخة الكهربائية بالكامل من فورثينج S7 بقوة تبلغ 160 كيلوواط، أي ما يعادل 218 حصان، وتصل سرعتها القصوى 165 كيلومتراً في الساعة، وتسير بمدى إجمالي يصل إلى نحو 1250 كيلومتراً، مع مدى كهربائي خالص يتجاوز 230 كيلومتراً.

تنتمي فورثينج S7 لفئة السيدان المتوسطة، حيث يبلغ طولها 4935 مم، وعرضها 1915 مم، وارتفاعها 1495 مم، مع قاعدة عجلات طويلة تصل إلى 2915 مم.

فورثينج Friday

فورثينج Friday هي سيارة SUV تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل، وتأتي بمحرك بقوة 201 حصان، وعزم دوران 340 نيوتن متر، وبطارية 85.9 كيلوواط/ساعة، تمنحها مدى يصل إلى 630 كم.

تصنف فورثينج Friday الكهربائية أنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بطول 4600 مم وعرض 1680 مم وارتفاع وقاعدة عجلات تبلغ حوالي 2715 مم.

