الجيش السوري يفتح ممرا إنسانيا في ريف حلب

كتب : مصراوي

07:11 م 14/01/2026

الجيش السوري

(د ب أ)

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري فتح ممر إنساني في ريف حلب الشرقي.

وقال الجيش السوري في بيان له اليوم الأربعاء تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه إن "ممرا إنسانيا سيكون عبر قرية حميمة على طريق إم15 يفتح على الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة دير حافر ومدينة حلب".

ودعت هيئة العمليات "الأهالي القاطنين بمنطقة شرق حلب والمحددة مسبقاً عبر شاشة ومنصات الإخبارية، بأنه سيتم فتح ممر إنساني باتجاه مدينة حلب ونهيب بأهلنا المدنيين ضرورة الابتعاد عن كل مواقع تنظيم قسد وميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابية بالمنطقة المحددة مسبقاً".

وأكدت هيئة العمليات " سيقوم الجيش العربي السوري باتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على أي تهديد يمس أمن المنطقة والمواطنين".

