سيارات شيري المستوردة موديل 2025 في مصر بأسعار جديدة

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كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، عن زيادة أسعار تيجو 7 برو وتيجو 8 برو المستوردتين موديل 2025 بقيم تتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك فيما شهدت القائمة السعرية المعلنة من قبل الوكيل المحلي ثبات أسعار باقي طرازات العلامة؛ ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على الأسعار الجديدة لـ7 برو و8 برو:

شيري تيجو 7 برو

ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 برو 2025 الجديدة بقيمة 10 آلاف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون 350 ألف للفئة الأولى comfort، والفئة الثانية luxury سعرها مليون 360 ألف.

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك سعة 1500 سي سي موزعة على 4 سلندرات مع تربو لتوليد قوة 154 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بالارتباط مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

شيري تيجو 8 برو

ارتفعت أسعار شيري تيجو 8 برو 2025 الجديدة بقيمة تتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون 580 ألف جنيه للفئة الأولى comfort، مليون 690 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 790 ألف جنيه للفئة الثالثة.

تقدم شيري تيجو 8 برو في مصر بمحرك تربو سعة 1600 سي سي، يولد قوة 197 حصاناً، و290 نيوتن متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

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