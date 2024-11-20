ميني لاند كروزر.. سيارة جديدة لتويوتا تقترب من الأسواق - صور

أشهر صحفي سيارات في العالم.. ما الموديلات التي يمتلكها؟

القاهرة - (مصراوي):

تستعد شركة تويوتا موتورز اليابانية عملاق صناعة السيارات، لطرح السيارة "ميني لاند كروزر" mini Land Cruiser رباعية الدفع المدمجة موديل 2025 بالأسواق.

ووفقًا لموقع "Motor1" المتخصص في صحافة السيارات، فإن الشركة اليابانية ستطرح سيارتها الجديدة تحت اسم تويوتا FJ، والتي يقال إنها مبنية على شاسيه تويوتا هايلكس تشامب بيك أب.

وبحسب تقارير فإن سيارة تويوتا الجديدة القادمة من مصانع الشركة اليابانية في تايلاند، ستطرح في الأسواق بمحرك ديزل تربو رباعي الاسطوانات سعة 2.8 لتر.

وفي ظل الغموض الذي يحيط بمواصفات السيارة الجديدة فمن غير المعلوم حتى الآن أبعادها تفصيلًا، غير أنها قد تأتي بطول 4.5 مترًا، وبذلك فهي لن تكون سيارة مدمجة كليًا مثل سوزوكي جيمني التي تقدم بهيكل ثلاثي الأبواب ومقاعد خلفية صغيرة ومساحة تخزين محدودة.

وأفاد موقع "Motor1" أن دول الاتحاد الأوروبي لن تكون من بين الأسواق التي سيتم تقديم تويوتا (ميني لاند كروزر) في الطرح الأولي للسيارة بالعالم.

وأشارت تقارير عدة عن اتجاه الشركة اليابانية لطرح السيارة في الأسواق خلال شهر نوفمبر الجاري، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن كما أن تويوتا لم تكشف عن أي تفاصيل متعلقة بموعد الكشف عنها.

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