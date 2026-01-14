أرورا "رئيس المنصور": سيارات شيفرولية الكهربائية بداية جديدة في مصر

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر

أكد أنكوش أورورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، أن إطلاق طرازي شيفرولية كابتيفا الكهربائية وسبارك الكهربائية (EUV) يُمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الشركة لتسريع وتيرة التحول نحو التنقل الكهربائي في مصر.

وأضاف أرورا، على التزام المجموعة بدعم الاقتصاد المصري من خلال استثمارات طويلة الأجل وإدخال أحدث التقنيات العالمية إلى السوق المحلية.

وأوضح أن السيارات الكهربائية تمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير سوق السيارات وتعزيز قدرته التنافسية، بما يتماشى مع التوجه الوطني لمصر نحو الطاقة النظيفة والتحول للاقتصاد الأخضر.

وأعرب رئيس شركة المنصور، عن ثقته في قدرة السوق المصرية على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والانتقال بسلاسة نحو مستقبل كهربائي متطور.

كانت شركة جنرال موتورز، أطلقت، الثلاثاء، بالتعاون مع المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات شيفرولية في مصر، السيارتين شيفرولية كابتيفا الكهربائية وسبارك الكهربائية (EUV) لأول مرة بالسوق المصري.

شيفروليه سبارك

تقدم شيفروليه سبارك الكهربائية (EUV) بمحرك بقوة 75 كيلووات (101 حصان) وعزم فوري يبلغ 180 نيوتن متر، وتتوفر ببطارية LFP بسعة 42 كيلووات/ساعة مدى قيادة يصل إلى 360 كيلومتر وفق معيار NEDC و298 كيلومتر وفق WLTP.

تقدم شيفروليه سبارك بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي 899.000 جنيه.

شيفرولية كابتيفا

تمنح شيفروليه كابتيفا الكهربائية مدى قيادة يصل إلي 415 كيلومتر وفق معيار NEDC مع عزم فوري يبلغ 310 نيوتن متر، بما يضمن استجابة سلسة وأداءً مريحاً عبر مختلف ظروف القيادة سواء داخل المدن أو خارجها.

تتوفر شيفرولية كابتيفا بحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية بفئة تجهيزات واحدة سعرها الرسمي مليون و299 ألف جنيه.

