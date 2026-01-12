إعلان

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ ابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"

كتب : هاني صابر

01:12 م 12/01/2026 تعديل في 03:02 م
    أحمد زاهر وابنته ليلى وعمرو وهبة في كواليس لعبة وقلبت بجد (2)
    أحمد زاهر وابنته ليلى وعمرو وهبة في كواليس لعبة وقلبت بجد (3)

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة لابنته "ليلى" والفنان عمرو وهبة بعد ظهورهما معه كضيف شرف بأولى حلقات مسلسل "لعبة وقلبت بجد".

ونشر زاهر، صورا مع ابنته ليلى وعمرو وهبة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكرا للفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان عمرو وهبة على ظهورهم كضيوف شرف للحلقة الأولى من مسلسل لعبة وقلبت بجد، نورتونا وشرفتونا".

مسلسل "لعبة وقلبت بجد" بطولة أحمد زاهر، رحمة أحمد وعمر الشناوي، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، ومن إخراج حاتم متولي.

