جوجل تطلق نسخة تجريبية جديدة من "Gmail" تعتمد على الذكاء الاصطناعي

كتب : محمود الهواري

02:57 م 12/01/2026

Gmail

كتب- محمود الهواري:

أطلقت شركة جوجل تجربة جديدة ضمن خدمة البريد الإلكتروني جيميل تحت اسم "صندوق الوارد بالذكاء الاصطناعي" تهدف إلى إعادة تنظيم البريد الوارد عبر توليد قائمة ذكية من المهام والموضوعات المقترحة للمستخدم، بدلا من عرض الرسائل التقليدي.

ووفقا لتقارير الشركة، تأتي هذه الميزة في مرحلة تجريبية مبكرة ومقتصرة على عدد محدود من مختبري الثقة، لتقديم لمحة عن الشكل المستقبلي لإدارة البريد الإلكتروني.

صندوق الوارد الذكي

يعيد AI Inbox ترتيب البريد الوارد بحيث يظهر للمستخدم قائمة بـ "ما يجب فعله"، والموضوعات المهمة التي تتطلب متابعة، اعتمادا على محتوى الرسائل الواردة.

وتعتمد الفكرة على تحليل محتوى البريد لتلخيص المواعيد، الطلبات، والمتابعات، وعرضها في شكل عناصر قابلة للتتبع، تشبه لوحة مهام مرتبطة بالبريد الإلكتروني، إذ يمكن للمستخدم الاطلاع على كل عنصر لرؤية الرسائل المرتبطة به عند الحاجة، ما يتيح التركيز على المهام الأساسية بدلًا من مراجعة كل رسالة على حدة.

إتاحة محدودة للمختبرين الموثوقين

وأكدت جوجل أن هذه الميزة لا تزال منتجا تجريبيا محدودا، ومتاحا فقط لفئة صغيرة من مستخدمي "مختبري الثقة" ضمن برنامج تجريبي مغلق.

ولم تكشف الشركة بعد عن موعد توسيع نطاق الإتاحة أو دمج الميزة افتراضيا لجميع مستخدمي جيميل، إذ تشير التجارب الأولية إلى أن الفكرة قد تكون مفيدة، خصوصا للمستخدمين الذين يتلقون كما كبيرا من الرسائل يوميا، رغم أن الأداء الحالي لا يزال في مرحلة التجريب والاستكشاف.

إمكانات التحول وحدود الأداء الحالي

توفر الميزة لمحة عن إمكانية تحويل البريد الوارد إلى مركز لإدارة المهام والمتابعة، بدلا من كونه مجرد قائمة رسائل متراكمة لكن في المرحلة الحالية، لم يطرأ تغيير جوهري على طريقة إدارة البريد لدى المستخدمين، ويظل التساؤل قائمًا حول قدرة AI Inbox على إقناع المستخدمين بالتحول عن العرض التقليدي للرسائل.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لدى شركات التقنية الكبرى للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين واجهات العمل والإنتاجية، من البريد الإلكتروني إلى المستندات والاجتماعات.

شركة جوجل Gmail الذكاء الاصطناعي

