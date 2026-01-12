هالة صدقي عن فيروز بعد وفاة "هلي": "اطمنت خلاص على ابنها"

كتب- هاني صابر:

قدمت الفنانة هالة صدقي، العزاء للمطربة الكبيرة فيروز في وفاة ابنها "هلي".

وكتبت صدقي، عبر حسابها على إنستجرام: "كل التعازي للأم العظيمة التي فقدت ولادها في حياتها وده أصعب إحساس في الكون، يا رب ما يوريها لحد".

وتابعت: "ولكن بالنسبة لها.. اطمنت خلاص على ابنها ويمكن كان في سؤال عايش معاها وهو لما تسيب الدنيا بعد عمرا طويل هتسيب ابنها ده لمين يهتم بيه زيها، وهو كان لا يسمع ولا يري ولا يتحرك".

وأضافت: "هى أم أكملت واجبها لا تحكموا على حياة الفنانين من الصور والبوستات".

ورحل عن عالمنا ابن السيدة فيروز، هلي الرحباني، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا، وكان الراحل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد هلي الرحباني هو الابن الأصغر لـ "جارة القمر" فيروز، وحرصت على إخفائه عن الأضواء لسنوات عديدة.