بطريقة طريفة.. فتحي عبدالوهاب يروج لمسلسل "المداح 6"

روج الفنان فتحي عبدالوهاب، للجزء السادس من مسلسل "المداح"، بطريقة طريفة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

ونشر فتحي عبدالوهاب صورة بصحبة "صابر" - الشخصية التي يجسدها الفنان حمادة هلال في المسلسل- وعلق قائلا: "تنويه: صابر لم يكن على علم بوجود شخص آخر في الصورة".

وحققت الأجزاء الخمس من مسلسل المداح نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، غادة عادل، لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، حنان سليمان، غادة طلعت، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، صبحي خليل.

ويشارك في الجزء الجديد من مسلسل "المداح ٦- أسطورة النهاية" عدد من النجوم أبرزهم: أيمن عزب، علاء مرسي، عمرو عبدالعزيز.