محمد منير وشيرين عبدالوهاب وهاني شاكر على سرير المرض.. ما السبب؟

تعرض 3 من أبرز نجوم الأغنية، لأزمات صحية، وفي مقدمتهم شيرين عبدالوهاب.

ونقلت المطربة شيرين عبد الوهاب، في سيارة إسعاف، إلى منزل صديقة لها بالوسط الفني، إثر معاناتها من أزمة صحية، وذلك بالتزامن مع إعلان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن مبادرة لدعم المطربة، بسبب الحالة النفسية التي تعيشها.

وكشف مصدر مقرب للمطربة، في تصريح لـ"مصراوي"، عن معاناة شيرين عبد الوهاب، من نزلة برد قوية، ووجود مخاوف من تحولها إلى التهاب رئوي.

محمد منير

يخضع الفنان محمد منير لعلاج في منزله، إثر معاناته من نزلة برد قوية، وكشف الكينج عبر صفحاته في مواقع التواصل عن تأجيل الحفل الذي كان من المقرر أن يقدمه بمشاركة مؤدي أغاني الراب ويجز، يوم 17 يناير على مسرح كوكا كولا أرينا دبي.

هاني شاكر

خضع المطرب هاني شاكر، مؤخرا لجراحة في العمود الفقري، وعاد إلى منزله مع تعليمات بالتزامه بالراحة.

مصدر مقرب من المطرب هاني شاكر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "المطرب الكبير هاني شاكر، على مدار الشهور الثلاثة الماضية، بذل مجهود كبير في جولة شملت حفلات،في أمريكا، ودول الخليج، والأردن، ولبنان، بالإضافة إلى حفلاته في مصر".

وتابع: "مع المجهود الكبير، اضطر للخضوع الأسبوع الماضي، لجراحة في إحدى فقرات العمود الفقري، وبناءا على تعليمات الأطباء له بالالتزام بالراحة التامة، لفترة لا تقل عن الأسبوعين، تم الاعتذار عن حفله يوم 23 يناير".

وأضاف :" ما يثار عن وجود انتكاسة، أو تراجع في حالته غير صحيح بالمرة، هو في منزله، وبخير ، والعملية ليست كبيرة أو تدعو للقلق، ولكن الأطباء طالبوه بالراحة التامة".

يذكر أن الشركات المنظمة، أعلنت عن تأجيل حفل المطرب هاني شاكر، والذي كان من المقرر إقامته يوم 23 يناير في مسرح تياترو أركان، وذلك نظراً لظروف صحية طارئة يمر بها الفنان، وبناءً على توصية الأطباء بضرورة حصوله على قسط كافٍ من الراحة.