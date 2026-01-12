إعلان

محمد منير وشيرين عبدالوهاب وهاني شاكر على سرير المرض.. ما السبب؟

كتب : مصطفى حمزة

02:29 م 12/01/2026 تعديل في 02:29 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض 3 من أبرز نجوم الأغنية، لأزمات صحية، وفي مقدمتهم شيرين عبدالوهاب.

ونقلت المطربة شيرين عبد الوهاب، في سيارة إسعاف، إلى منزل صديقة لها بالوسط الفني، إثر معاناتها من أزمة صحية، وذلك بالتزامن مع إعلان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن مبادرة لدعم المطربة، بسبب الحالة النفسية التي تعيشها.

وكشف مصدر مقرب للمطربة، في تصريح لـ"مصراوي"، عن معاناة شيرين عبد الوهاب، من نزلة برد قوية، ووجود مخاوف من تحولها إلى التهاب رئوي.

محمد منير

يخضع الفنان محمد منير لعلاج في منزله، إثر معاناته من نزلة برد قوية، وكشف الكينج عبر صفحاته في مواقع التواصل عن تأجيل الحفل الذي كان من المقرر أن يقدمه بمشاركة مؤدي أغاني الراب ويجز، يوم 17 يناير على مسرح كوكا كولا أرينا دبي.

هاني شاكر

خضع المطرب هاني شاكر، مؤخرا لجراحة في العمود الفقري، وعاد إلى منزله مع تعليمات بالتزامه بالراحة.

مصدر مقرب من المطرب هاني شاكر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "المطرب الكبير هاني شاكر، على مدار الشهور الثلاثة الماضية، بذل مجهود كبير في جولة شملت حفلات،في أمريكا، ودول الخليج، والأردن، ولبنان، بالإضافة إلى حفلاته في مصر".

وتابع: "مع المجهود الكبير، اضطر للخضوع الأسبوع الماضي، لجراحة في إحدى فقرات العمود الفقري، وبناءا على تعليمات الأطباء له بالالتزام بالراحة التامة، لفترة لا تقل عن الأسبوعين، تم الاعتذار عن حفله يوم 23 يناير".

وأضاف :" ما يثار عن وجود انتكاسة، أو تراجع في حالته غير صحيح بالمرة، هو في منزله، وبخير ، والعملية ليست كبيرة أو تدعو للقلق، ولكن الأطباء طالبوه بالراحة التامة".

يذكر أن الشركات المنظمة، أعلنت عن تأجيل حفل المطرب هاني شاكر، والذي كان من المقرر إقامته يوم 23 يناير في مسرح تياترو أركان، وذلك نظراً لظروف صحية طارئة يمر بها الفنان، وبناءً على توصية الأطباء بضرورة حصوله على قسط كافٍ من الراحة.

محمد منير شيرين عبدالوهاب هاني شاكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع
اقتصاد

عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
أخبار مصر

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية
أخبار المحافظات

بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية
الدولار يتراجع والذهب والملاذات ترتفع.. خلاف ترامب والمركزي الأمريكي يشعل
أخبار البنوك

الدولار يتراجع والذهب والملاذات ترتفع.. خلاف ترامب والمركزي الأمريكي يشعل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة