فريق جراحي ينقذ مصابًا بكسور متعددة بالوجه والأطراف في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى العامرية العام، التابع لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، في إجراء تدخل جراحي دقيق وعاجل لشخص مصاب بكسور متعددة في الوجه والساق واليد.

وكان مستشفى العامرية العام بالإسكندرية استقبل في قسم الطوارئ مصابًا بكسر في اليد اليسرى، وكسر في الساق اليمنى، إلى جانب كسور متعددة بعظام الوجه، ما استدعى تدخلاً جراحيًا فوريًا لإنقاذ حالته ومنع تفاقم المضاعفات.

وتمكن الفريق الطبي من تثبيت كسر اليد اليسرى باستخدام شريحتين ومسامير، بينما جرى تثبيت كسر الساق اليمنى بواسطة مسمار نخاعي، بالإضافة إلى تثبيت كسور الوجه باستخدام شريحة ومسامير، في عملية دقيقة تكللت بالنجاح.

وأكدت إدارة المستشفى أن الحالة الصحية للمريض مستقرة حاليًا، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل قسم العناية العامة.

وشارك في إجراء الجراحة 5 أطباء، كل من الدكتور أيمن جمعة، أخصائي جراحة العظام، الدكتور أبانوب جورج، نائب جراحة العظام، الدكتورة رانيا عصام، أخصائي جراحة الوجه والفكين، الدكتورة مونيكا سمير، جراحة الوجه والفكين، الدكتورة رانيا محمد، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق التمريض المتخصص بقيادة نادية دسوقي وولاء عمر.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حرصها على دعم المستشفيات العامة ورفع كفاءة الفرق الطبية لضمان تقديم خدمات صحية عاجلة وآمنة للمواطنين.