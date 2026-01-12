فريد زهران: الحريات والقرصنة تحديات للقوى الناعمة المصرية

كتب- محمد لطفي:

تصوير محمود بكار:

قال الناشر فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك جهودًا كبيرة بذلتها وزارة الثقافة.

وأضاف "زهران": لقد استطعنا أن يكون هناك تخفيض 30% من سعر إيجار الأجنحة بالمعرض، وهناك المزيد من الجهود الإيجابية التي يجب بذلها في هذا الصدد.

وتابع: أهم مميزات مصر وفقًا لتقديري تتمثل في القوى الناعمة، ولكن السنوات الأخيرة يتردد أن هناك منافسة حول هذه المكانة وأرى أن هذه المنافسة إيجابية لأنها تجعل من مصر قاطرة ثقافية.

وواصل رئيس اتحاد الناشرين المصريين: التحدي الأول أمامنا هو ضرورة فتح آفاق جديدة للحريات، والتحدي الثاني هو مواجهة القرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية.

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة الثقافة للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، باعتبارها دولة ضيف شرف المعرض في دورته الحالية، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فضلًا عن ممثل مركز مصر للمعارض الدولية، وقيادات وزارة الثقافة، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمعرض.

وقد بدأت وقائع المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي حول تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتناول المؤتمر الإعلان عن ملامح الدورة الجديدة للمعرض، ومحاورها الثقافية والفكرية، والبرنامج المهني المصاحب، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بجمهور الأطفال والشباب، وبرامج الندوات واللقاءات الفكرية، وأسماء أبرز الضيوف والمشاركين من مصر والعالم.

اقرأ أيضًا:

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض





الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل





الحكومة تكشف عن أخطر 10 شائعات في 2025.. تفاصيل



