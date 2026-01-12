هتك عرض طفلة بعد رفض الأب الزواج.. السجن 15 عاما لسائق "عزبة المفتي"

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن 15 عاما، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة قاصر بعد رفض والدها زواجهما في عزبة المفتي بالوراق.



ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.



وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 8944 لسنة 2025 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 4715 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن "رجب.ع"ـ سائق، هتك عرض طفلة لم تبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد وعاشرها معاشرة الأزواج مستغلًا صغر سنها. في غضون 2024 بالوارق الجيزة.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الطفلة القاصر "17 عامًا" على سبيل الاستدلال، وأكدت أنها نشأت بينها وبين سائق توك توك يكبرها بعقدين علاقة عاطفية، موضحة أن المتهم تقدم لخطبتها إلا أن والدها رفض الزواج. فتركت منزل الأب وأقامت مع السائق سنة كاملة، حتى أنجبت طفلًا سفاح، لم تتمكن من قيده بسجلاتِ المواليد لعدمِ قيام رابطة زوجية رسمية بينها وبين المتهم.



النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أدانت المتهم بالسجن 15 عاما. لما ارتكبه بحق الطفلة القاصر.