إعلان

هتك عرض طفلة بعد رفض الأب الزواج.. السجن 15 عاما لسائق "عزبة المفتي"

كتب : رمضان يونس

02:46 م 12/01/2026

متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:
قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن 15 عاما، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة قاصر بعد رفض والدها زواجهما في عزبة المفتي بالوراق.


ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.


وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 8944 لسنة 2025 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 4715 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن "رجب.ع"ـ سائق، هتك عرض طفلة لم تبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد وعاشرها معاشرة الأزواج مستغلًا صغر سنها. في غضون 2024 بالوارق الجيزة.


واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الطفلة القاصر "17 عامًا" على سبيل الاستدلال، وأكدت أنها نشأت بينها وبين سائق توك توك يكبرها بعقدين علاقة عاطفية، موضحة أن المتهم تقدم لخطبتها إلا أن والدها رفض الزواج. فتركت منزل الأب وأقامت مع السائق سنة كاملة، حتى أنجبت طفلًا سفاح، لم تتمكن من قيده بسجلاتِ المواليد لعدمِ قيام رابطة زوجية رسمية بينها وبين المتهم.


النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أدانت المتهم بالسجن 15 عاما. لما ارتكبه بحق الطفلة القاصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هتك عرض قاصر لنيابة العامة لجيزة لمستشار هاني لويس عبد الملك تك عرض طفلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
أخبار مصر

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب

سيدة تستوقف موكب محافظ الفيوم بـ "روشتة" علاج.. وقرار عاجل من الأنصاري
أخبار المحافظات

سيدة تستوقف موكب محافظ الفيوم بـ "روشتة" علاج.. وقرار عاجل من الأنصاري
الدولار يتراجع والذهب والملاذات ترتفع.. خلاف ترامب والمركزي الأمريكي يشعل
أخبار البنوك

الدولار يتراجع والذهب والملاذات ترتفع.. خلاف ترامب والمركزي الأمريكي يشعل
"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال
علاقات

"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال
مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
أخبار مصر

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة