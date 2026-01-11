بعد أزمة طلاق زوجها.. لقاء الخميسي: "اختبار الدنيا مش سهل"

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها منشورًا عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وذلك تزامنًا مع أزمة طلاق زوجها محمد عبد المنصف.

وقالت لقاء: "دائمًا وأبدًا الدنيا بتختبرنا وبتضغط علينا وبتغير حياتنا من حين لآخر، وبتلخبطنا، ساعات بنحقق أحلامنا، وساعات نتوه في الزحمة وننسى، نقابل ناس نحبهم وناس مش بتستلطفنا، وناس بتحاربنا وناس تانية بتطبطب على قلوبنا، وناس بتحاول تكسرنا لأنهم هم نفسهم مكسورين ومش قادرين يصدقوا نفسهم حتى وهم ناجحين".

وأضافت: "اختبار الدنيا مش سهل، بالعكس، دا عايز صبر ونفس طويل، علشان في آخر الطريق تعرف احنا في الدنيا ليه وإيه مهمتنا الأساسية، غير إننا نطور من نفسنا ونتعلم الصبر، وما نضايقش أي إنسان حتى لو قرر يضايقنا، السماحة ليها معنى كبير، في النهاية، إحنا هنا علشان نحب، نفكر، ونتعلم، وفي آخر الطريق هتعرف إيه هي حكمة وجود كل إنسان فينا".

يذكر أن لقاء الخميسي تشارك في بطولة مسلسل "درش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

