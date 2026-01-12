إعلان

"مجاهد" يكشف تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ57

كتب : مصراوي

02:55 م 12/01/2026
    معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ57 (1)
    معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ57 (4)
    معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ57 (5)
    معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ57 (2)

قال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن شعار المعرض تم تصميمه خصيصًا لتشجيع الشباب على القراءة دون أن نتبنى شعارات مثل الهوية وغيرها من القضايا.

وأضاف مجاهد: سيكون هناك ندوات وأنشطة فنية وثقافية ولوحات مرسومة للكاتب نجيب محفوظ شخصية المعرض.

وأشار إلى أن جائزة نجيب محفوظ أمر جديد في المعرض هذا العام، كما يقام حفل يوسف شاهين حدوتة مصرية للمايسترو نادر عباسي، كما يقام عدة مئويات وثمانينيات لعدد من كبار المبدعين.

وأكمل مجاهد: لأول مرة سيتم إنشاء مقر مجانا لبيع وشراء حقوق الملكية الفكرية وهو أمر مهم في مجال تبادل الثقافات.

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة الثقافة للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

المؤتمر بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأوليفيا توديران سفيرة رومانيا بالقاهرة، باعتبارها دولة ضيف شرف المعرض في دورته الحالية، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فضلًا عن ممثل مركز مصر للمعارض الدولية، وقيادات وزارة الثقافة، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمعرض.

وقد بدأت وقائع المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي حول تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتناول المؤتمر الإعلان عن ملامح الدورة الجديدة للمعرض، ومحاورها الثقافية والفكرية، والبرنامج المهني المصاحب، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بجمهور الأطفال والشباب، وبرامج الندوات واللقاءات الفكرية، وأسماء أبرز الضيوف والمشاركين من مصر والعالم.

كما يشهد المؤتمر الكشف عن تفاصيل مشاركة دولة رومانيا كضيف شرف، وما تتضمنه من فعاليات أدبية وفنية تعكس عمق التبادل الثقافي بين البلدين، إلى جانب استعراض خطة المعرض لتعزيز صناعة النشر، ودعم المبدعين، وتوسيع آفاق الحوار الثقافي.

