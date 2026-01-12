خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أنه تمت إزالة صور الدكتور أسامة الأزهري من على واجهة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها.

وكان تم وضع صورتين الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على واجهة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، بالتزامن مع الاحتفالات بمولد حفيدة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن عمال المسجد أزالوا في الساعات الأولى من صباح اليوم، صورتين للدكتور أسامة الأزهري، علقهما بعض المحبين ممن تكفلوا بإطعام المترددين على المسجد، كنوع من الشكر على الخدمات والدعم الذي يقدمه لمحبي ومريدي آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

كان الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على ما أثاره البعض بشأن تعليق صورتين للوزير الدكتور أسامة الأزهري على واجهة مسجد السيد زينب رضي الله تعالى عنها.

وقال رسلان، إن التوقف عند "الصورة" فيه اكتفاء بالظاهر دون الجوهر، فالصور (أو البنرات) موجودة في كل جهود العناية بأهالينا الأولى بالرعاية عبر المسارين الرسمي والتطوعي... ومنها جهود الإطعام في رحاب السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وفي افتتاح "مطابخ المحروسة" بمشاركة وزير الأوقاف ووزيرة التضامن ووزيرة التنمية المحلية في رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، وبمشاركة الوزير في رحاب سيدي أبو الحسن الشاذلي بمنطقة وادي حميثرة بالبحر الأحمر، وفي رحاب مسجد الفتح برمسيس... وهذا هو ما يحدث الآن برعاية من الوزير وبجهود الخيرين في رحاب مسجد سيدتنا زينب (رضي الله عنها وأرضاها)