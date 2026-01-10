قبل عرضها على"شاهد".. كريم عفيفي عن"أنستونا":"أقرب المسرحيات لقلبي"

كتب- هاني صابر:

روج الفنان كريم عفيفي، لمسرحية "أنستونا" قبل عرضها على منصة "شاهد" يوم 15 يناير الجاري.

وكتب عفيفي، عبر حسابه على إنستجرام: "أخيرا وبعد طول انتظار مسرحية أنستونا يوم ١٥ يناير على شاهد ان شاء الله تعجبكم لانها من اقرب المسرحيات لقلبي".

تدور أحداث مسرحية "أنستونا" حول مطربة تعيش في حارة شعبية وتحلم بالوصول للنجومية والشهرة ويتم اكتشافها من قبل مايسترو يؤدي دوره الفنان بيومي فؤاد، يشارك ببطولة المسرحية كلا من دنيا سمير غانم، سامي مغاوري، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز، تأليف كريم سامي، إخراج خالد جلال.