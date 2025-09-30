إعلان

بالصور| مجدي الهواري يحتفل بفوز الأهلي بـ"فطيرة حسين الشحات

كتبت- نوران أسامة:

12:39 م 30/09/2025
احتفل المخرج مجدي الهواري بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بطريقته الخاصة، وشارك جمهوره صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها مع زوجته الاستايلست دنيا عبدالمعبود.

وظهرت دنيا عبدالمعبود في الصورة وهي تحمل "فطيرة"، وعلق الهواري قائلًا: "فطيرة حسين الشحات إعداد دنيا عبدالمعبود احتفالًا بفوز النادي الأهلي".

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في القمة 131، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن آخر أعمال المخرج مجدي الهواري كان مسلسل "دايمًا عامر"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، وكريم عفيفي، وهو من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم.

