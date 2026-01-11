انخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 و9 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.