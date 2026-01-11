إعلان

انخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:32 م 11/01/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 و9 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء توضح حكم النقوط في المناسبات الاجتماعية.. وهل يكون رده واجبا؟
أخبار

الإفتاء توضح حكم النقوط في المناسبات الاجتماعية.. وهل يكون رده واجبا؟
فرحة إمبراطور الحديد.. من هو رجل الأعمال سامح أبو الوفا صاحب الزفاف الأسطوري؟
أخبار المحافظات

فرحة إمبراطور الحديد.. من هو رجل الأعمال سامح أبو الوفا صاحب الزفاف الأسطوري؟
حسد وصدامات وخسائر.. خبيرة تحذر من حدث فلكي خطير
علاقات

حسد وصدامات وخسائر.. خبيرة تحذر من حدث فلكي خطير

بعد تحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. "الإفتاء": إدخال الهواتف دون جمارك
أخبار مصر

بعد تحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. "الإفتاء": إدخال الهواتف دون جمارك
ذهبا للعمل وعادا في الكفن.. حكاية شقيقين خطفهما الموت قبل فرحة الخطوبة
أخبار المحافظات

ذهبا للعمل وعادا في الكفن.. حكاية شقيقين خطفهما الموت قبل فرحة الخطوبة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران