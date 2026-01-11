احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث

احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خب

قد تنتج الخطوط السوداء على الأظافر بسبب التباين الطبيعي في لون الظفر أو الإصابة أو الآثار الجانبية للأدوية أو بعض الحالات الصحية الخطيرة.

وفيما يلي، نرصد لكم أسباب ظهور خط أسود على الأظافر وما علاقته بالسرطان، وفقا لموقع "هيلث".

سرطان الجلد الظفري

سرطان الجلد الميلانيني (في الأظافر) هو نوع من سرطان الجلد الخبيث الذي يصيب الخلايا الميلانينية.

ويؤثر هذا المرض على إصبع القدم الكبير أو الإبهام أو السبابة، ومن أولى علامات الإصابة بسرطان الجلد في الأظافر ظهور خط عمودي بني داكن أو أسود يمتد عموديا على الظفر.

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان الجلد في الأظافر ما يلي:

تشقق أو انقسام في منتصف الأظافر

انفصال الظفر عن فراش الظفر

ألم والتهاب في الظفر أو الجلد المحيط به

تغير لون الجلد، حيث يبدو الجلد المحيط بالظفر أغمق أو أكثر احمرارا أو ورديا من المعتاد.

أسباب أخرى لـ وجود خط أسود على الأظافر

التصبغ العرقي للأظافر

هو زيادة في الخلايا الصبغية داخل الظفر مما قد يسبب خطوطا داكنة على الأظافر.

وتنتج الخلايا الصبغية الميلانين، وهو صبغة طبيعية تعطي اللون لبشرتك وشعرك وعينيك.

ويحدث هذا غالبا لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، وغالبا ما يؤثر التصبغ العرقي للأظافر على السبابة والإبهام، ويزداد سمك الخط الداكن مع التقدم في السن.

إصابة الأظافر

تلحق الصدمات الجسدية ضررا بالأوعية الدموية الموجودة تحت الظفر، مما يؤدي إلى تجمع الدم وظهوره على شكل خط عمودي داكن.

ويمكن أن تؤدي الصدمات المتكررة الناتجة عن قضم الأظافر أو تقشيرها المزمن إلى ظهور خط داكن.

ميلانونيشيا

يسبب مرض ميلانونيشيا تغير لون صفيحة الظفر إلى الأسود أو البني، وهو مرض شائع يصيب ظفرا واحدا أو أكثر في أصابع اليدين والقدمين.

فرط نشاط الغدة الدرقية

تتسبب هذه الحالة في إنتاج الغدة الدرقية كمية زائدة من الهرمون، مما يسرع عملية الأيض وينتج عن ذلك تغيرات في الأظافروظهور خطوط داكنة.