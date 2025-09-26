بالصور| "Et بالعربي" يعلن زواج رانيا يوسف

كتبت- منى الموجي:

أعلن برنامج ET بالعربي، زواج النجمة رانيا يوسف من المخرج المنفذ أحمد جمال، ونشر صورًا تجمعهما عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

أشار الموقع الخاص بالبرنامج الشهير إلى أن رانيا يوسف أكدت خبر زواجها من المخرج أحمد جمال، وكان الثنائي ظهرا أمس الخميس معا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، الذي شهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف يُعرض لها قريبا مسلسل "لينك"، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم، بينهم: سيد رجب، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، أحمد صيام، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

رانيا يوسف عُرض لها في رمضان 2025 أكثر من مسلسل، بينها: نص الشعب اسمه محمد بطولة عصام عمر، شيرين، مايا السيد، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، هاجر السراج، تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار.