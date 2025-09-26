إعلان

فيديو طريف يجمع نرمين الفقي ونيكول سابا مع غادة عادل ونجلها بالغردقة

كتب : مصراوي

01:57 م 26/09/2025
    غادة عادل ونيكول سابا ونرمين الفقي وإنجي علي
    غادة عادل ونرمين الفقي
    نرمين الفقي وغادة عادل ونيكول سابا وإنجي علي
    نرمين الفقي وغادة عادل ونيكول سابا
    1غادة عادل ونرمين الفقي
    نرمين الفقي وغادة عادل
    نيكول سابا 1
    نيكول سابا ونرمين الفقي وإنجي علي مع غادة عادل ونجلها
    نرمين الفقي ونيكول سابا
    نيكول سابا
    نجل غادة عادل مع والدته ونرمين الفقي ونيكول سابا وإنجي علي

كتبت- منى الموجي:

شاركت المذيعة إنجي علي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد من فعاليات اليوم الأول في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والذي افتتح دورته الجديدة أمس الخميس 25 سبتمبر.

وضم الفيديو لقطات طريفة جمعت النجمة غادة عادل ونجلها، بالنجمتين نرمين الفقي ونيكول سابا، قبل ذهابهم إلى الندوة التي ينظمها المهرجان ضمن برنامج تكريم غادة عادل.

وشهد حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب تكريم النجمة غادة عادل، والتي أعربت عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة أنه يحمل لها قيمة خاصة كونه يأتي من مهرجان يهتم بسينما الشباب ويقام في مدينة ساحرة مثل الغردقة، وقالت في بيان صحفي صادر عن المهرجان: أشعر بالفخر أن أكون جزءًا من حدث يجمع بين الفن والإبداع في مكان يعكس جمال مصر وسحرها.

إنجي علي انستجرام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

