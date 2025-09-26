فيديو طريف يجمع نرمين الفقي ونيكول سابا مع غادة عادل ونجلها بالغردقة

كتبت- منى الموجي:

شاركت المذيعة إنجي علي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد من فعاليات اليوم الأول في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والذي افتتح دورته الجديدة أمس الخميس 25 سبتمبر.

وضم الفيديو لقطات طريفة جمعت النجمة غادة عادل ونجلها، بالنجمتين نرمين الفقي ونيكول سابا، قبل ذهابهم إلى الندوة التي ينظمها المهرجان ضمن برنامج تكريم غادة عادل.

وشهد حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب تكريم النجمة غادة عادل، والتي أعربت عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة أنه يحمل لها قيمة خاصة كونه يأتي من مهرجان يهتم بسينما الشباب ويقام في مدينة ساحرة مثل الغردقة، وقالت في بيان صحفي صادر عن المهرجان: أشعر بالفخر أن أكون جزءًا من حدث يجمع بين الفن والإبداع في مكان يعكس جمال مصر وسحرها.