وفاة نجل إبراهيم سعفان.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

11:32 ص الأحد 31 أغسطس 2025
    نبوي سعفان نجل الفنان الراحل
    نبوي سعفان
كتب- مصطفى حمزة:

أعلن خالد سعفان، نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان، وفاة شقيقه نبوي، صباح اليوم الأحد 31 أغسطس.

وكشف خالد سعفان، عن الوفاة، عبر صفحته على موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله.. أخويا نبوي إبراهيم سعفان في ذمة الله.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وقال خالد، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الصديق بشيراتون".

إبراهيم سعفان أحد أشهر نجوم الكوميديا في العالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام، بينها: تجيبها كده تجيلها كده هي كده، أضواء المدينة، أونكل زيزو حبيبي.

