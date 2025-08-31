وفاة نجل إبراهيم سعفان.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
كتب- مصطفى حمزة:
أعلن خالد سعفان، نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان، وفاة شقيقه نبوي، صباح اليوم الأحد 31 أغسطس.
وكشف خالد سعفان، عن الوفاة، عبر صفحته على موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله.. أخويا نبوي إبراهيم سعفان في ذمة الله.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
وقال خالد، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الصديق بشيراتون".
إبراهيم سعفان أحد أشهر نجوم الكوميديا في العالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام، بينها: تجيبها كده تجيلها كده هي كده، أضواء المدينة، أونكل زيزو حبيبي.
