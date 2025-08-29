أمام البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار في مونت كارلو

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة يارا السكري الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة ظهرت خلالها في بلدة مونت كارلو في موناكو.

وظهرت يارا في الصور بإطلالة صيفية جذابة، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية بالعديد من المعالم السياحية هناك.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "جمال، قمرايا، الملكة".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

