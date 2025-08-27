إعلان

"بالكاش مايوه".. عبير صبري تستمتع بأجواء البحر من لبنان (صور وفيديو)

08:21 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    سيلفي عبير صبري_1
    عبير صبري بالكاش مايوه تستمتع بالبحر في لبنان (2)_3
    عبير صبري بالكاش مايوه تستمتع بالبحر في لبنان (3)_4
    عبير صبري بالكاش مايوه تستمتع بالبحر في لبنان (4)_5
كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة عبير صبري الجمهور والمتابعين، أحدث ظهور لها من أمام أحد شواطئ مدينة بيروت في لبنان.

ونشرت عبير صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "مايوه وكاش مايوه" وتستمتع بالأجواء ومياه البحر.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "نجمتنا القمر"، الله عليكي يا قمر"، "ست الستات"، "قمر وبطل"، "قمر أوي"، "تحفة يا روحي".

عبير صبري شاركت في 2024 بمسلسل "حدوتة منسية" تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي، بطولة سوسن بدر، محمود حجازي، أحمد فهيم، محمد علي رزق، طارق صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، ريم سامي، محمود حجازي.

الفنانة عبير صبري عبير صبري على إنستجرام عبير صبري على البحر بلبنان إطلالة عبير صبري عبير صبري بالكاش مايوه
