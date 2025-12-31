مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان قصير في ليلة رأس السنة.. صورة

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها في احتفالات ليلة رأس السنة.

وظهرت مي عمر بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر قصير، خطفت به أنظار المتابعين على حسابها بموقع "انستجرام".

وكتبت مي تعليقًا: "عيد ميلاد سعيد لكل الناس الحلوين"، والتي تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل سنة وإنتي طيبة يا قمر"، "الأكثر روعة بين النساء"، "امرأة جميلة"، "كل عام وانت بخير ميوش".

أعمال مي عم الفنية

تستعد مي عمر للمشاركة في دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا"،

وقدمت في رمضان الماضي مسلسل إش إش، بالتعاون مع ماجد المصري وكوكبة من نجوم الفن، تأليف وإخراج محمد سامي.

كما تشارك مي عمر في بطولة فيلم شمشون ودليلة، وتنتظر طرح فيلم الغربان بدور العرض السينمائي.

