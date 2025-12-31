إعلان

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان قصير في ليلة رأس السنة.. صورة

كتب : معتز عباس

07:16 م 31/12/2025

الفنانة مي عمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها في احتفالات ليلة رأس السنة.

وظهرت مي عمر بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر قصير، خطفت به أنظار المتابعين على حسابها بموقع "انستجرام".

وكتبت مي تعليقًا: "عيد ميلاد سعيد لكل الناس الحلوين"، والتي تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل سنة وإنتي طيبة يا قمر"، "الأكثر روعة بين النساء"، "امرأة جميلة"، "كل عام وانت بخير ميوش".

أعمال مي عم الفنية

تستعد مي عمر للمشاركة في دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا"،

وقدمت في رمضان الماضي مسلسل إش إش، بالتعاون مع ماجد المصري وكوكبة من نجوم الفن، تأليف وإخراج محمد سامي.

كما تشارك مي عمر في بطولة فيلم شمشون ودليلة، وتنتظر طرح فيلم الغربان بدور العرض السينمائي.

مي عمر

اقرأ أيضا..

بينهم نجل الفنان أحمد رزق.. تعرف على أبرز حوادث أبناء نجوم الفن في 2025

آخرهم ريهام عبدالغفور.. مواقف محرجة تعرض لها النجوم في 2025

الفنانة مي عمر مي عمر بفستان قصير مي عمر على إنستجرام إطلالة مي عمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"