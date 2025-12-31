"إيه القرف ده"منها.. أغاني أثارت الجدل في 2025

أثارت أغاني عدد من نجوم الأغنية، حالة من الجدل، وزادت سخونتها مع إحالة بعضها للقضاء، وإصدار النقابة عقوبات، وفي مقدمة هؤلاء محمد رمضان، ومؤدي أغاني المهرجانات إسلام كابونجا.

وشهد عام 2025، طرح أكثر من أغنية مثيرة للجدل، والمعارك، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

"إيه القرف ده"

أثار مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا، علامات استفهام عديدة عبر مواقع التواصل، بعد طرحه أغنية حملت عنوان "إيه القرف ده"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وظهر ظاظا في بداية الكليب وهو يقوم بالبصق على الكاميرا، وهو ما اعتبره كثيرون أمر غير لائق.

أغنية "إيه القرف ده"

"رقم واحد يا أنصاص"

صدر بسببها من ممحكمة مستأنف الدقي، حكم بتأييد الحكم الصادر بحبس الفنان محمد رمضان لمدة عام، بسبب نشره أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته على "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح اللازمة.

أغنية "رقم واحد يا انصاص"

"أنا إنت"

قدمت أسرة "هلهل"، بلاغ رسمي ضد الفنان محمد رمضان، إلى النائب العام، عقب طرحه الأغنية.

وأكد المحامي أحمد هلهل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تمسك أسرة "هلهل"، بالبلاغ المقدم، متهما الفنان محمد رمضان، بالإساءة إلى الأسرة في كلمات أغنية "أنا إنت".

وطالب بإزالة اسم العائلة من الأغنية، مؤكدا أنها تتضمن كلمات تفرقة عنصرية وتحمل إساءة إلى طبقات معينة من المجتمع.

أغنية "أنا إنت"

مسجون وسوابق

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرار بإيقاف التصريح ربع السنوي لمؤدي أغاني المهرجانات إسلام كابونجا، وهددته بالشطب، وذلك عقب طرحه مجموعة أغاني تحرض على العنف، وتحمل كلمات وصفتها بالخارجة، ومسيئة وتخالف الضوابط.

ومن كلمات الأغاني التي طرحها كابونجا، في عام 2025 "أنا مش ديلر يا حكومة بصحى بسن سلاحي وبنزل أقول، هل يوجد حد طالبني؟"، و"إنت سوابقك سرقة وأنا جرائم نفسي.. سيطك بله في مية أنا مطوتي في إيديا تخش معاك مش جاية فوق ياللي بتتطس)، و"أنا الخارج عن القانون، تبيع هبيع تخون هخون، خريج كلية السجون".

وقدم كابونجا، في أغنية بعنوان مسجون بقرار حكومي"، كلمات تقول " في أي مكان ثابت حضور.. سكينته بتجرح في الخصوم، واللي يفكر يعيش الدور، ديته هنا طلقة حية".

مسجون وسوابق

أنا الذي

أعربت أسرة الشاعر الراحل فؤاد حداد، عن عدم رضاها عن وجود اقتباس من إحدى قصائده، وتقديمه في أحدث أغاني محمد منير "أنا الذي".

وعلق الشاعر أمين حداد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على ماحدث، وكتب: "محمد منير يغني أغنية مأخوذ مطلعها من شعر كتبه فؤاد حداد في عام ١٩٦٤ أي من ستين سنة، هو سطر من قصيدة في المسحراتي يقول:"أنا الذي سحر طبل .. بحر قبل"".

وقامت أسرة فؤاد حداد بالتراجع عن إتخاذ إجراءات قانونية، بعد تقديم مؤلف أغنية "أنا الذي" باسم عادل، إعتذاره لهم.

أغنية "أنا الذي"

في كل الأماكن

أشعلت أغنية "في كل الأماكن"، غضب مؤلفها الشاعر تامر حسين، وملحنها محمد مدين، بعد تسريبها بصوت الفنان محمد فؤاد، على الرغم من تراجعه عن تقديمها.

وتعد أغنية "في كل الأماكن"، من أبرز الاغاني التي تم تسريبها بصوت المطرب محمد فؤاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل حول انتقال أغاني الألبوم إلى المطرب عمر كمال.

في كل الآماكن