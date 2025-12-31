عمليات جراحية واستئصال ورم.. نجوم دخلوا المستشفى في 2025

شهد عام 2025 تعرض عدد من نجوم الفن لأزمات صحية، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما خضع بعضهم لعمليات جراحية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز النجوم الذين دخلوا المستشفى خلال عام 2025:

محمد صبحي

دخل الفنان محمد صبحي المستشفى إثر تعرضه لحالة من الضغط العصبي الشديد، وهو شئ يصيب المخ وأدت إلى حالة شبيهة بـ "البلاك آوت" أو الإغماء المؤقت.

جليلة محمود

مرت الفنانة جليلة محمود بأزمة صحية خطيرة استدعت نقلها إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة مؤخرًا، وكشف مصدر مقرب أنها تعاني من انسداد رئوي، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

تامر حسني

خضع الفنان تامر حسني مؤخرًا لعملية جراحية لاستئصال جزء من كليته، بسبب أزمة صحية، ما استلزم مكوثه في المستشفى لعدة أيام حتى تحسنت حالته.

مسلم

تعرض المطرب مسلم لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، وشارك صورة له أثناء تلقيه العلاج عبر المحاليل الطبية.

عمرو مصطفى

في فبراير 2025، خضع الملحن عمرو مصطفى لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني، وتلقى بعدها جلسات علاج كيميائي، وتلقى دعمًا كبيرًا من زملائه في الوسط الفني.

محمود حميدة

تعرض الفنان محمود حميدة لوعكة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

محمد منير

خضع الفنان محمد منير مؤخرًا لفحوصات طبية بأحد المستشفيات، وأكد مصدر مقرب في تصريح خاص لـ "مصراوي" أن حالته الصحية جيدة، موضحًا أن ما تعرض له كان مجرد إجهاد نتيجة المجهود الكبير خلال سفره إلى قطر.

محيي إسماعيل

في منتصف ديسمبر، دخل الفنان محيي إسماعيل المستشفى بعد تعرضه لاختلال في التوازن نتيجة نقص السوائل في جسده، وبسبب إصابته بمرض السكر، تعرض لحالة إغماء.

