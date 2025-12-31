حصاد "الثقافة" في 2025.. افتتاح 37 موقعًا ثقافيًا جديدًا و165 ألف نشاط

كتب- محمد لطفي:

أعلنت وزارة الثقافة المصرية حصاد إنجازاتها خلال عام 2025، مؤكدة أن العام شهد حراكًا ثقافيًا وفنيًا واسعًا على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج والفعاليات التي استهدفت دعم الإبداع، ونشر الثقافة، وإتاحة الخدمات الثقافية لكل فئات المجتمع

حيث نفذت وزارة الثقافة خلال العام نحو 165 ألف نشاط ثقافي وفني متنوع وشهدت المنظومة انضمام 37 موقعًا ثقافيًا جديدًا بعد عمليات الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة على مستوى الجمهورية.

كما أصدرت الوزارة أكثر من 800 عنوان جديد ونظمت أكثر من 60 معرض كتاب محلي، إلى جانب إطلاق أكثر من 20 مبادرة ثقافية ومجتمعية لدعم القراءة وبناء الوعي.

وشملت الأنشطة تنظيم نحو 1300 ليلة عرض مسرحي و300 عرض سينمائي وحوالي 2000 فعالية فنية وموسيقية وأوبرالية بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى افتتاح 22 منفذًا لمشروع “كتابك” في القرى الأكثر احتياجًا وإتاحة آلاف العناوين بأسعار رمزية. وفي المجال الرقمي، أطلقت الوزارة 5 منصات وتطبيقات ثقافية، كما قامت بترميم وصون أكثر من 65 ألف وحدة تراثية ووثائقية. كما شاركت مصر في نحو 85 فعالية ثقافية دولية وإقليمية، مع توقيع وتنفيذ أكثر من 10 بروتوكولات تعاون ثقافي دولي، وتصميم وتنفيذ أكثر من 16 مشروعًا ومبادرة لتعزيز القيم الإيجابية، إضافة إلى تنظيم أكثر من 15 قافلة ثقافية مخصصة للطفل والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن هذا الحراك الثقافي والفني المكثف جاء انسجامًا مع رؤية متكاملة للوزارة تهدف إلى تعزيز دور الثقافة والفنون في خدمة المجتمع، وتقديم تجربة فنية شاملة ترتقي بذائقة الجمهور وتفتح أمامهم آفاقًا للإبداع والمعرفة، مشيرًا إلى أن الوزارة واصلت تطوير البنية المؤسسية للقطاع الثقافي والفني، بما في ذلك تحديث المنشآت الثقافية والمكتبات والمتاحف ودور الفنون، لضمان تقديم خدمات ثقافية عالية الجودة، والسعي نحو تحقيق أعلى مستوى أداء للإدارة الثقافية والفنية.

وأوضح وزير الثقافة أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون جهود فرق العمل في جميع قطاعات الوزارة، التي عملت بتفانٍ على مدار العام لتقديم محتوى ثقافي متنوع، مع التركيز على إتاحة الفرص للمواهب الشابة ودعم المبادرات النوعية، بما يعكس اهتمام الدولة المستمر بالثقافة والفن كأحد أهم أدوات بناء الإنسان والمجتمع وتعزيز الهوية الوطنية المصرية، معربًا عن مواصلة جهود الوزارة في الإسهام الجاد والبنّاء في تفعيل الرؤية التنموية الشاملة للدولة المصرية بروافدها ومحاورها المتعددة، ولا سيما المرتبط منها ببناء الإنسان على أسس من الوعي وتعظيم قيم الانتماء للوطن وصون مقدراته.

وجاء حصاد وزارة الثقافة لعام 2025 كالتالي:

• تطوير البنية التحتية

شهد عام 2025 انضمام 37 موقعًا ثقافيًا إلى منظومة العمل بوزارة الثقافة بعد الانتهاء من تطويرها أو إنشائها بعدد من المحافظات.

وقد شملت المشروعات التي افتُتحت: متحف الفن الحديث، تطوير مسرح بيرم التونسي، وإنشاء المبنى الجديد لفرع أكاديمية الفنون بمحافظة الإسكندرية، بينما شهدت محافظة القاهرة افتتاح قصر ثقافة حلوان، وقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي. وفي محافظة سوهاج تم افتتاح بيت ثقافة أخميم وقصر ثقافة الطفل بسوهاج.

كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بمحافظة شمال سيناء من خلال افتتاح 4 مواقع هي: قصر ثقافة نخل، وبيت ثقافة قاطية بمركز بئر العبد، ومكتبة نجيلة، وبيت ثقافة المساعيد، تأكيدًا لحرص الدولة على دعم البنية الثقافية بالمحافظات الحدودية.

كما تم افتتاح مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، وقصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومكتبة مصر العامة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، بما يعزز من إتاحة الخدمات الثقافية وتوسيع قاعدة المستفيدين على مستوى الجمهورية.

وفي إطار المشاركة في المشروع الرئاسي «حياة كريمة» تمكنت الوزارة من افتتاح 22 منفذًا لبيع الكتب في القرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروع «كتابك» بمحافظات المنوفية والغربية وقنا، إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لافتتاح عدد من منافذ البيع داخل قصور وبيوت الثقافة لوصول المنتج المعرفي إلى كافة أبناء الوطن.

• البنية التحتية الرقمية والمبادرات

وفي مجال البنية التحتية الرقمية دشنت وزارة الثقافة المصرية 5 مبادرات وتطبيقات رقمية. كما أعلنت الوزارة انطلاق البث التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد عبر الرابط: www.moc.gov.eg.

وتم إطلاق موقع وتطبيق «توت» كأول منصة إلكترونية متخصصة في كتب ومجلات الأطفال تابعة لوزارة الثقافة، ليكون نافذة رقمية جديدة تتيح محتوى معرفيًا وإبداعيًا موجهًا للطفل بأسلوب عصري. كما أُطلق تطبيق «ذاكرة المدينة» كمنصة رقمية متخصصة في توثيق تاريخ المدن المصرية وهويتها البصرية والمعمارية، ويعتمد التطبيق على مبادرات نوعية تهدف إلى ربط المكان بسياقه الثقافي والتاريخي.

كما أطلقت وزارة الثقافة تطبيق «كتاب»، وهو منصة رقمية مجانية تضم مكتبة رقمية كبيرة تحتوي على آلاف الكتب في مجالات متعددة من الأدب والتاريخ والعلوم وغيرها، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية ونشر المعرفة وتسهيل الوصول إلى المحتوى الثقافي عبر الأجهزة الذكية، ويأتي هذا التطبيق كجزء من استراتيجية دمج المحتوى الثقافي التقليدي مع التكنولوجيا الحديثة.

وتم إطلاق مركز الثقافة الإدارية و جاء ليجسد رؤية واضحة في تعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الأداء الإداري داخل القطاع الثقافي.

يهدف المركز إلى بناء قدرات العاملين في مؤسسات الوزارة من خلال برامج تدريب متطورة، ودورات متخصصة في التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد، والابتكار المؤسسي، مما يسهم في تطوير منظومة العمل الثقافي ورفع جودته بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويحقق أهداف الثقافة الوطنية في خدمة المجتمع.

وأطلقت الوزارة مبادرة المليون كتاب لتوزيع مليون كتاب على الوزارات والمؤسسات التي تُعنى ببناء الإنسان ونشر الوعي، ومنها: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى جامعة الأزهر، والكنيسة المصرية، ونقابة الصحفيين.

• التعاون الدولي والمشاركات في الأحداث الثقافية الدولية

حرصت وزارة الثقافة على تعزيز الحضور المصري إقليميًا ودوليًا، من خلال المشاركة الفاعلة في قرابة 85 فعالية ثقافية خارجية. وقد تنوعت هذه الجهود بين المشاركة في مؤتمرات وزراء الثقافة، والعواصم الثقافية، والأسابيع الثقافية، والمهرجانات المشتركة، وغيرها من الفعاليات بعدد من دول العالم، من بينها: قطر، والسعودية، والكويت، والإمارات، والمغرب، والأردن، والهند، وإيطاليا، وفنزويلا، والصين، وروسيا، وصربيا، وفيتنام، والجزائر، وكوريا الجنوبية، وكولومبيا، وتونس، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا وغيرها.

وكان من ثمار هذه الجهود اختيار جمهورية مصر العربية نائبَ الرئيس للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر وزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركة مصر في صياغة إعلان الحوار الإعلامي العالمي الذي أقره وزراء الدول المشاركة ضمن فعاليات القمة العالمية للوسائط السمعية والبصرية والترفيه WAVE 2025 بالهند، وكذلك توقيع خطاب النوايا لإطلاق العام الثقافي المصري القطري 2027، فضلًا عن تتويج الفنان يحيى الفخراني بشخصية العام الثقافية لعام 2025 من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

• بروتوكولات التعاون الدولي

وقّع وزير الثقافة المصري عددًا من بروتوكولات ومذكرات التفاهم للتعاون الدولي مع عدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وكرواتيا والجزائر والإمارات وقطر واليابان، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات وتفعيل البرامج التنفيذية المشتركة خلال الأعوام 2025 – 2028.

• بروتوكولات التعاون مع الوزارات والمؤسسات المصرية

شهد وزير الثقافة توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات مصرية، من بينها البنك الأهلي المصري، وصندوق التنمية الحضرية، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الخارجية، وذلك بهدف دعم العمل الثقافي، وتشغيل واستغلال المباني التراثية، وتنظيم فعاليات ثقافية بحديقة تلال الفسطاط، وتعزيز الوعي الثقافي والديني، إضافة إلى التعاون في ترميم الوثائق التاريخية، حيث سلمت وزارة الثقافة وزارة الخارجية 43 اتفاقية تاريخية، و13 خريطة نادرة بعد ترميمها بدار الكتب والوثائق القومية