إعلان

بـ"فستان جريء" كارول سماحة تودع عام 2025 وتكشف أمنيتها في 2026 (صورة)

كتب : هاني صابر

07:16 م 31/12/2025

المطربة كارول سماحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت المطربة كارول سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها لتودع من خلالها عام 2025 وتكشف عن أمنيتها في العام الجديد 2026.

ونشرت كارول، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد اختبر العام الماضي قلوبنا، قلبي وقلب ابنتي، ولكنه ذكرنا كيف يمكن للحب والصبر والموسيقى أن تُريح النفس".

وأضافت: "إلى لبنان وكل روح عربية احتضنتنا بحنان، شكرا لكم على قوتكم.. عسى أن يأتي عام ٢٠٢٦ بسلام، حاملا معه الشفاء والوئام والنور للجميع.. ولنصمد، ولننمو، ولن ندع الأمل يتلاشى أبدًا".

يذكر أن، كارول سماحة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في أمستردام وبعده حفلا آخر في بيروت يوم 21 ديسمبر.

كارول سماحة

كارول سماحة إطلالة كارول سماحة إنستجرام كارول سماحة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"