بـ"فستان جريء" كارول سماحة تودع عام 2025 وتكشف أمنيتها في 2026 (صورة)

شاركت المطربة كارول سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها لتودع من خلالها عام 2025 وتكشف عن أمنيتها في العام الجديد 2026.

ونشرت كارول، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد اختبر العام الماضي قلوبنا، قلبي وقلب ابنتي، ولكنه ذكرنا كيف يمكن للحب والصبر والموسيقى أن تُريح النفس".

وأضافت: "إلى لبنان وكل روح عربية احتضنتنا بحنان، شكرا لكم على قوتكم.. عسى أن يأتي عام ٢٠٢٦ بسلام، حاملا معه الشفاء والوئام والنور للجميع.. ولنصمد، ولننمو، ولن ندع الأمل يتلاشى أبدًا".

يذكر أن، كارول سماحة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في أمستردام وبعده حفلا آخر في بيروت يوم 21 ديسمبر.