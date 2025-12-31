المسيرات الروسية تقصف أوديسا الأوكرانية وتوقع إصابات عدة

كييف (أ ب)

ذكر مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة روسية قصفت مباني سكنية وشبكة الكهرباء في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا خلال هجوم ليلي، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم طفل رضيع وطفلان آخران.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، أوليج كيبر، إن أربعة مبان سكنية تضررت جراء القصف.

وأضاف كيبر أن الهجمات التي استهدفت أوديسا خلال الليل "تعد دليلا إضافيا على أساليب الإرهاب التي ينتهجها العدو، والتي تستهدف عمدا البنية التحتية المدنية".

من جانبها، أعلنت شركة الكهرباء "دي تي إي كي" أن منشأتين للطاقة تابعتين لها تعرضتا لأضرار جسيمة.

وأشارت الشركة إلى أن 10 محطات فرعية لتوزيع الكهرباء في منطقة أوديسا تضررت خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري وحده.

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 101 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريول، وبريانسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الأربعاء، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 101 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.