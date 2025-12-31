هنا الزاهد تحتفل مع عائلتها بليلة رأس السنة والجمهور يعلق (صورة)

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع عائلتها احتفالا بالكريسماس وليلة رأس السنة.

ونشرت هنا، الصورة التي ظهرت فيها بصحبة والدتها وشقيقتيها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حياتي في صورة.. الصورة الأكثر سعادة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل سنة وأنتوا طيبين، قمرات، سنة خير عليكم، أحلى صورة، ربنا يخليكم لبعض".

وتغيب هنا الزاهد عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026 بعد تأجيل مسلسلها.

وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "الشاطر" من إخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد.