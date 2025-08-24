وسط الدلافين.. ريهام أيمن تستمتع بالإجازة مع زوجها وأولادها

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة ريهام أيمن الاستمتاع بعطلتها الصيفية، وشاركت متابعيها صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ريهام أيمن رفقة زوجها الفنان شريف رمزي وأولادهما وهم يستمتعون بالإجازة وسط الدلافين، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكانت اخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بمسلسل "العراف" عام 2013 بطولة النجم الكبير عادل إمام.

