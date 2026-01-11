إعلان

بزشكيان يستمهل المتظاهرين ويدعو الإيرانيين إلى النزول للشوارع

كتب : محمود الطوخي

03:09 م 11/01/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كافة فئات الشعب إلى "النزول إلى الساحات غدا" للتنديد بما وصفه بـ "أعمال الشغب"، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بإصدار الأوامر لزعزعة استقرار البلاد عبر "إرهابيين" دخلوا من الخارج و"مرتزقة مدربين" يحملون السلاح.

وأكد بزشكيان، أن الاحتجاج "حق مشروع" وأن الحكومة تتفهم قلق المواطنين بشأن الصحة والوظائف وتعمل على محاربة الفساد، لكنه استدرك بأن "الشغب وإحراق المساجد والأسواق" هي مخططات خارجية.

وأشار بزشكيان، إلى قيام مسلحين بـ "إحراق مواطنين"، محذرا الشباب من الانخداع بإغراءات المخربين.

وطالب بزشكيان، الشعب بمنحه "بعض الوقت" لاجتياز الأزمات وتخصيص الموارد بعدالة، مشددا على أن الدولة ستقف "بشكل حاسم" أمام من يعرضون أمن واستقرار البلاد للخطر، معتبرا أن ما يجري لا يخدم سوى مصلحة أمريكا التي "لا تريد الخير لإيران".

ودخلت الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى الأسبوع الثالث، مخلفة 116 قتيلا و2600 معتقل وفقا لنشطاء حقوقيين، وسط تعتيم بسبب قطع الإنترنت وخطوط الهاتف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني احتجاجات ايران أعمال الشغب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط استمارة الثانوية العامة 2026.. سجل الآن
مدارس

رابط استمارة الثانوية العامة 2026.. سجل الآن
إيمي سمير غانم تتصدر "التريند": مش هعمل تجميل وبحب لدغتي
زووم

إيمي سمير غانم تتصدر "التريند": مش هعمل تجميل وبحب لدغتي

بالصور| كارولين عزمي تخطف الأنظار.. والجمهور يعلق: "بنت الحتة"
زووم

بالصور| كارولين عزمي تخطف الأنظار.. والجمهور يعلق: "بنت الحتة"

بعد قفزة النحاس.. هل ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية؟ الشعبة توضح
اقتصاد

بعد قفزة النحاس.. هل ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية؟ الشعبة توضح
احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث
نصائح طبية

احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران