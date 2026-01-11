حسد وصدامات وخسائر.. خبيرة تحذر من حدث فلكي خطير

إعلان

كتبت- أسماء مرسي:

01:00 م 11/01/2026
كتبت- أسماء مرسي:

حذرت خبيرة الأبراج هالة حافظ من حالة تنافر فلكي حاد تشهدها الفترة الحالية، نتيجة مواجهة قوية بين الشمس والقمر وكوكب المريخ، إضافة إلى وجود عدد من الكواكب في مواقع متقابلة، ما يزيد من حدة التوتر الفلكي ويجب التعامل معه بحذر.

مربع فلكي يستدعي الحذر

وأوضحت خبيرة الأبراج، عبر مقطع فيديو نشرته على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، أن القمر يتواجد في برج الميزان، بينما الشمس وعطارد والمريخ وفينوس في برج الجدي، وهو ما يشكل مربعا فلكيا يؤثر سلبا على بعض الأبراج.

ابراج الابراج برج الحمل برج الثور خسائر

