"رقم ضخم".. كم حصد منتخب مصر بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟

بعد عبور الأفيال.. تدريبات استشفائية لمنتخب مصر استعدادًا للسنغال

حقق منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مكاسب فنية ومالية كبيرة بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار 3-2، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويضمن الفراعنة بذلك التواجد في نصف نهائي البطولة للمرة الثالثة خلال آخر خمس نسخ، ليضربوا موعدًا مع منتخب السنغال في سيناريو مكرر لمواجهة نهائي نسخة 2021 بالكاميرون.

إلى جانب المكاسب الفنية والتأهل للدور المقبل، حقق منتخب مصر مكاسب مالية مميزة، حيث ضمن الحصول على 2.5 مليون دولار على الأقل، حتى في حال الخسارة في المباراتين المقبلتين.

وتنص لائحة جوائز كأس أمم إفريقيا 2025، التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على أن المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يحصلان على 2.5 مليون دولار لكل منهما، على أن ترتفع الجائزة إلى 4 ملايين دولار للمتأهل للمباراة النهائية في حال الخسارة، أو 10 ملايين دولار للبطل، بعد زيادة الجائزة من 7 ملايين إلى 10 ملايين دولار.

وبالتالي، يمكن لمنتخب مصر أن يحصل على:

10 ملايين دولار حال التتويج باللقب والحصول على النجمة الثامنة،

4 ملايين دولار حال الوصول للنهائي وخسارته،

2.5 مليون دولار حال الخسارة في الدور نصف النهائي.

ويأتي هذا التأهل بعد الأداء المميز للفراعنة في مباراة ربع النهائي أمام كوت ديفوار، التي أقيمت على ستاد أغادير وانتهت بفوز منتخب مصر 3-2، ليواصل مشواره نحو اللقب القاري.