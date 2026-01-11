مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

"رقم ضخم".. كم حصد منتخب مصر بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟

كتب : محمد خيري

02:02 م 11/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (23) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (22) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (25) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (1) (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (24) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (2) (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (4) (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (3) (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مكاسب فنية ومالية كبيرة بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار 3-2، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويضمن الفراعنة بذلك التواجد في نصف نهائي البطولة للمرة الثالثة خلال آخر خمس نسخ، ليضربوا موعدًا مع منتخب السنغال في سيناريو مكرر لمواجهة نهائي نسخة 2021 بالكاميرون.

إلى جانب المكاسب الفنية والتأهل للدور المقبل، حقق منتخب مصر مكاسب مالية مميزة، حيث ضمن الحصول على 2.5 مليون دولار على الأقل، حتى في حال الخسارة في المباراتين المقبلتين.

وتنص لائحة جوائز كأس أمم إفريقيا 2025، التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على أن المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يحصلان على 2.5 مليون دولار لكل منهما، على أن ترتفع الجائزة إلى 4 ملايين دولار للمتأهل للمباراة النهائية في حال الخسارة، أو 10 ملايين دولار للبطل، بعد زيادة الجائزة من 7 ملايين إلى 10 ملايين دولار.

وبالتالي، يمكن لمنتخب مصر أن يحصل على:

10 ملايين دولار حال التتويج باللقب والحصول على النجمة الثامنة،

4 ملايين دولار حال الوصول للنهائي وخسارته،

2.5 مليون دولار حال الخسارة في الدور نصف النهائي.

ويأتي هذا التأهل بعد الأداء المميز للفراعنة في مباراة ربع النهائي أمام كوت ديفوار، التي أقيمت على ستاد أغادير وانتهت بفوز منتخب مصر 3-2، ليواصل مشواره نحو اللقب القاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر حسام حسن مصر وكوت ديفوار مباراة مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل رأى النبي ربه في رحلة الإسراء والمعراج ؟.. عالم أزهري يوضح
أخبار

هل رأى النبي ربه في رحلة الإسراء والمعراج ؟.. عالم أزهري يوضح
أيهما أكثر كفاءة؟.. الفرق بين عداد الكهرباء 220 الأحادي و380 الثلاثي
أخبار مصر

أيهما أكثر كفاءة؟.. الفرق بين عداد الكهرباء 220 الأحادي و380 الثلاثي
أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أخبار السيارات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أقصوا حامل اللقب".. ماذا قالت الصحافة العالمية عن فوز مصر على كوت ديفوار؟
رياضة عربية وعالمية

أقصوا حامل اللقب".. ماذا قالت الصحافة العالمية عن فوز مصر على كوت ديفوار؟
وفاة الفنان السوري أحمد مللي بعد مروره بأزمة صحية
زووم

وفاة الفنان السوري أحمد مللي بعد مروره بأزمة صحية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران