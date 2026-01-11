إعلان

الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارات شرق وجنوب لبنان

كتب : محمود الطوخي

03:08 م 11/01/2026

سلاح الجو الإسرائيلي

كتب- محمود الطوخي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، إنه يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، بأن غارة إسرائيلية استهدفت جبل الجبور في البقاع الغربي شرقي لبنان، مؤكدة أن غارات إسرائيلية تستهدف شرق وجنوب لبنان.

وذكرت المصادر، أن غارات إسرائيلية على مرتفعات بصليا في إقليم التفاح والمحمودية وجبل الريحان ووادي برغز وبلدة القطراني جنوبي لبنان.

الاحتلال الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان غارات إسرائيلية

