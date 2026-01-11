مباريات الأمس
"بسبب والده ووكيله".. تطورات صادمة في تعطل انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة

كتب : محمد عبد الهادي

03:02 م 11/01/2026
مازالت صفقة اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم تقف في مفترق الطرق، بعدما تعطلت حتى الأن صفقة انتقاله لصفوف برشلونة الإسباني على الرغم من الوصول لاتفاق نهائي بين الناديين على كافة التفاصيل.

وكشفت قناة الأهلي، عن أسباب عدم إتمام الصفقة حتى الآن، وقالت: "الأهلي وبرشلونة هم من ينتظرون حمزة وليس العكس، تم الاتفاق بينهم وفقا لقرار رسمي والنادي الأهلي أرسل موافقة رسمية على العرض المقدم ولكن بشرط".

وتابعت: " إدارة النادي الأهلي اشترطت تجديد حمزة عبدالكريم عقده مع الفريق والتوقيع لمدة 3 مواسم بخلاف الموسم والنصف المتبقيين في عقده".

وأوضحت القناة: "تم رفض هذا الشرط من قبل حمزة ووالده ووكيله، وبالتالي تم اللجوء لإدارة النادي الأهلي وتم التوصل لحل وسط أن يقوم اللاعب بتجديد عقده موسم واحد بخلاف المدة المتبقية في عقده".

وعن سبب تعثر الصفقة: "فجاه والد حمزة أبلغ إدارة النادي الأهلي أن وكيل حمزة يتحفظ على شرط النادي الأهلي بالتجديد، وأراد وضع بند بأن هذا التجديد لاغي في حال رجوعه بعد فترة الاعارة".

واختتمت: "هذا الموضوع لم يحسم حتي اللحظة ولهذا السبب الصفقة تعطلت حيث أن انتقاله لبرشلونة معلق على نقطة وحيدة، إذا وقع علي عقده سيرحل بعدها مباشرة لبرشلونة والموضوع الأن في ملعب حمزة ووالده".

إقرأ أيضًا:

أقصوا حامل اللقب".. ماذا قالت الصحافة العالمية عن فوز مصر على كوت ديفوار؟

صلاح ينافس دياز.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبدالكريم الأهلي برشلونة والد حمزة عبدالكريم صفقة حمزة عبدالكريم

