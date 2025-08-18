نيشان مع شام الذهبي بكواليس حفل أصالة في بيروت

كتب- مروان الطيب:

نشر الإعلامي اللبناني نيشان صورا من حفل الفنانة أصالة في بيروت، الذي شهد حضور كبير من جمهورها ومحبيها. وقدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها.

نشر نيشان الصور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع انستجرام، ظهر خلالها مع شام الذهبي ابنة أصالة، كما نشر مقاطع فيديوهات ظهرت خلالها أصالة وهي تتفاعل مع الجمهور على المسرح.

أحيت أصالة مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وكتبت: " مصر مصر مصر يا صاحبة القلب الطيب اليوم نحنا سوا مع أحلى هوا بالساحل الساحر وبدي غني أحلى ما عندي بمصر العظيمة مصر الوطن".

يذكر أن آخر ما طرحته أصالة كانت أغنية بعنوان "بهي الحسن" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

