إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إذا كنت بحاجة لي، سأكون في مكان ما بين جوز الهند وغروب الشمس".

منة فضالي

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة ارتدت خلالها "جيبة قصيرة"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لن تصل إلى هذا العمر مرة أخرى.. من فضلك افعل ما يجعلك سعيدًا.. وقت الاسترخاء".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة صيفية وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع، ظهرت بملابس هادئة، عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت: "توهج عطلة نهاية الأسبوع".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، إطلالة أنيقة لها مع سعد لمجرد من احدى السهرات الفنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى الأوقات مع حبايبي وأصدقائي الغاليين في الساحل الشمالي.. أجمل شاطيء في البحر المتوسط .. مصر جميلة بناسها الحلوة ومحبيها.. شكرا أصدقائي عمرو الجنايني ودينا على هذه السهرة الحلوة والصحبة الجميلة".

ميرنا جميل

ظهرت الفنانة ميرنا جميل، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خذني إلى هناك مرة أخرى".

ندا موسى

خطفت الفنانة ندا موسى، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فخامة وهدوء وضيافة عالمية المستوى هنا على الساحل الشمالي لمصر، كلّيوباترا سيدي حنيش تحفة فنية بحق. كل تفصيل، كل إطلالة، كل لحظة... لا تشوبها شائبة.. يغمرني فخرٌ عظيمٌ برؤية هذا المستوى من التميز".