نادين لبكي وشون بيكر..البحر الأحمر السينمائي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الطويلة

كتب : مروان الطيب

07:30 م 04/12/2025
كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن النجوم المشاركين كأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، استعدادا للدورة الخامسة التي تفتتح مساء اليوم الخميس في جدة، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

تضمنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة عدد من ألمع الأسماء في صناعة السينما، وهم المخرج الأمريكي شون بيكر رئيسا، وأعضاء لجنة التحكيم كل من المخرجة نادين لبكي، النجم ريز أحمد، النجمة نعومي هاريس، النجمة أولجا كوريلنكو.

يشهد ريد كاربت حفل الافتتاح توافد العديد من أبرز النجوم حول العالم وهم النجم العالمي أدريان برودي، الفنان حسن الرداد، والفنانة إيمي سميرغانم، واخرون.

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن إقامة العديد من الحوارات والمحاضرات مع أشهر صناع السينما، ومن المقرر أن يتم مناقشة العديد من تجاربهم الخاصة وعن مدى تأثير السينما على المشاهدين.

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 4-13 ديسمبر الجاري.

