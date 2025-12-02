بعد تأكيد مصطفى كامل وجود فساد بملف الإسكان بالموسيقيين.. أول تعليق لـ

تألقت الفنانة درة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت الصور مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت درة بإطلالة أنيقة وجريئة، حيث ارتدت معطف جلد طويل باللون العنابي، ونسقت معه حذاء بنفس اللون.

ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض تعليقاتهم: "ملكة الدراما"، "حبيبة قلبي"، "دايمًا متألقة يا أحسن ممثلة في مصر ودايمًا موفقة وناجحة"، و"التحفة".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي كشف عن اسم الشخصية التي تجسدها درة ضمن أحداث مسلسل "علي كلاي"، ونشر صورة تجمعه بها من كواليس التصوير، إذ تلعب دور "ميادة".

