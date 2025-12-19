دائرة مرتضى منصور.. شرعان والغلبان يتفوقان في الحصر العددي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، ومقرها مركز وقسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار طارق عبد الرحمن نصر، نتيجة الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين.

وبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت 56 ألفًا و071 ناخبًا وناخبة، فيما بلغ إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم 93 ألفًا و317 ناخبًا وناخبة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 4 آلاف و002 صوت، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 89 ألفًا و315 صوتًا.

وحصل المرشح أحمد عطية إسماعيل شرعان على 64 ألفًا و786 صوتًا، والسيد أحمد حجازي إبراهيم على 39 ألفًا و743 صوتًا، وشريف الشافعي متولي الشحارر على 31 ألفًا و794 صوتًا، وعماد إبراهيم فوزي الدسوقي الغلبان على 42 ألفًا و307 أصوات.

ووفقًا للحصر العددي، فإن الفائزين بنتيجة الانتخابات وفقًا لأصوات الداخل هما كل من أحمد عطية إسماعيل شرعان، وعماد إبراهيم فوزي الغلبان.

ويُذكر أن دائرة قسم ومركز ميت غمر كان يتنافس بها، خلال جولة المرحلة الأولى، 20 مرشحًا، من بينهم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، والذي حصل على إجمالي عدد أصوات لم يمكنه من خوض انتخابات جولة الإعادة.