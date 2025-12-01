إعلان

تعرف على شروط حضور حفل أنغام في بانوراما الأهرامات اليوم

كتب : مصطفى حمزة

12:44 م 01/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أنغام
  • عرض 3 صورة
    المطربة انغام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت الجهة المنظمة لحفل المطربة أنغام، شروط حضور الحفل المقام في بانوراما الأهرامات، مساء اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر

وجاءت شروط الحضور كالتالي، ممنوع دخول الأطفال أقل من 12 سنة، والحضور بالزي الرسمي، وطباعة التذكرة ورقيا من فروع الشركة، على أن تفتح الأبواب في السابعة مساء.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 2500، و 4500، و 6000، و 8000، و 10000، و 12000 جنيه.

وتقوم أنغام، بتقديم أغانيها بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

يذكر أن أنغام، قامت مؤخرا بإحياء حفلين في الكويت، ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر"، وتستعد لتقديم حفل في دبي أوبرا يوم 12 ديسمبر.

أنغام بانوراما الأهرامات حفل أنغام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة