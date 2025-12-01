حددت الجهة المنظمة لحفل المطربة أنغام، شروط حضور الحفل المقام في بانوراما الأهرامات، مساء اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر

وجاءت شروط الحضور كالتالي، ممنوع دخول الأطفال أقل من 12 سنة، والحضور بالزي الرسمي، وطباعة التذكرة ورقيا من فروع الشركة، على أن تفتح الأبواب في السابعة مساء.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 2500، و 4500، و 6000، و 8000، و 10000، و 12000 جنيه.

وتقوم أنغام، بتقديم أغانيها بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

يذكر أن أنغام، قامت مؤخرا بإحياء حفلين في الكويت، ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر"، وتستعد لتقديم حفل في دبي أوبرا يوم 12 ديسمبر.